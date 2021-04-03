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Kerem Can Mutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

03.04.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı, Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’le aşk dedikodularına karışan Kerem Can Mutlu’nun hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunamadı. İstanbul’da doğup büyüyen, Miami ve Londra’da yaşayan Kerem Can Mutlu’nun aşçılık eğitimi aldığı belirtildi.

Kerem Can Mutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

İş insanı Cemi Mutlu’nun oğlu olduğu öğrenilen Kerem Can Mutlu’nun DJ’lik yaptığı belirtiliyor. Kerem Can Mutlu’nun Yasmin Erbil’le sevgili olduğu iddia edilmişti. Ancak Yasmin Erbil ile Kerem Can Mutlu’nun aralarındaki ilişkinin detayları ortaya çıktı…

KEREM CAN MUTLU KİMDİR?

İş insanı Cezmi Mutlu'nun oğlu olan Keremcan Mutlu, İstanbul’da doğdu. Londra ve Miami’de yaşayan Kerem Can Mutlu, DJ’lik yaptı.

Kerem Can Mutlu’nun hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmazken 1994’te doğduğu öğrenildi.

YASMİN ERBİL’LE AŞK MI YAŞIYOR?

Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından Kerem Can Mutlu ile bir fotoğrafını paylaştı. Yasmin Erbil'in "Bu adamı özlüyorum" sözleriyle paylaştığı fotoğrafta işin aslı ortaya çıktı.

Kerem Can Mutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisii

Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil’in Instagram hesabından Kerem Can Mutlu ile bir fotoğrafını paylaşması olay oldu.

Yasmin Erbil, Londra'da aşçılık eğitimi alan Kerem Can Mutlu’yla beraber bir fotoğrafını paylaşıp, "Bu adamı özlüyorum. O benim ruhum, kardeşim" notunu yazdı.

Posta'nın haberine göre; Yasmin Erbil ile Kerem Can Mutlu, hiç flört bile etmedi. Kerem ile Yasmin, aralarından su sızmayacak kadar çok yakın arkadaş.


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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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