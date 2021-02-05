Kerem isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Anne ve babaların dünyaya gelecek çocukları için yaptıkları onlarca hazırlığın yanı sıra en çok üzerinde düşündükleri konulardan bir tanesi de isim seçimi. Bu noktada isimlerin anlamları hakkında detaylı bir araştırma yapılıyor. Yıllardır popülerliğini koruyan erkek isimlerinden bir tanesi de Kerem ismi. Bu nedenle anne ve babalar Kerem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Kerem ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Arapça kökenli erkek isimlerinden olan Kerem, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin ilk anlamıyla ilgili olarak "soyluluk" manası belirtiliyor. İsmin diğer anlamları arasında ise cömertlik, el açıklığı ve bağış yer alıyor.
Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. İsra suresi 70. ayette bu ada rastlamak mümkün. Dolayısıyla böyle bir beklentisi bulunan ailelerin çocuklarına bu adı vermelerinin önünde bir engel bulunmuyor.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Kerem isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin maneviyata oldukça önem verdikleri biliniyor. Aynı zamanda çevrelerinde zeki olarak bilinen bu insanlar, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunabilen insanlar arasında yer alıyor. Değişken yapıları nedeniyle üzüntüyü ve sevinci bir arada yaşayabiliyorlar ve bundan herhangi bir rahatsızlık duymuyorlar. Eğlenceye çok düşkün olmasalar da yalnız kalmamak için biraz daha girişken olmaları ve yaşamlarına keyif katmaları gerekiyor.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde soyluluk, cömertlik, el açıklığı ve bağış anlamlarından bahsedilirken isim güncel Türkçe sözlükte de yer alıyor. TDK'nın güncel Türkçe sözlüğüne göre bu kelime soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet, bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık ve lütuf anlamlarında kullanılıyor.
İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor. Zekaları ve gözlem yetenekleriyle bilinen bu kişilerin yalnız kaldıkları zaman kendilerini dışlanmış hissetmemeleri gerekiyor. Çevrelerini genişletmek ve çok daha eğlenceli bir yaşama geçmek için iç seslerini dinlemeleri yeterli. Çünkü akılcı ve mantıklı oldukları için yeni tanıştıkları kişilerde "ilginç bir karakter" hissi uyandırabiliyorlar.
Aynı zamanda akıl güçlerini insanlara yardım etmek adına kullanmalarında da yarar var. Böylece kendilerine de iyilik yapmış oluyorlar. Her ne kadar mantıklı düşünmeye yatkın olsalar da zaman zaman 6. hislerini kullanarak hareket etmeleri de işlerine gelebiliyor. Ancak duygusal yönlerinin yaşamlarının tümünü ele geçirmesine izin vermemeleri gerek.
Kerem isminin yanına yakışan isim olarak ise Ali, Asaf, Ömer, Berke, Efe, Uras, Eymen, Yağız, Yusuf, Hamza, Yavuz, Bahadır, Burak, Ege, Melih, Uygar, Çağdaş ve Mert isimleri önerilebiliyor.
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