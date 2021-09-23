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Kerem Kamışlı’yı denize atan Şevval Şahin’in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada

23.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral’ın, Taksim’de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı. Güven timleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yol koyuldu.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Aral’a sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral’ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.
Dehşet anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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SALDIRGANLAR KAÇARKEN YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, o esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan güven timleri, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

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"KEREM’İN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) güven timleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Şevval Şahin
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