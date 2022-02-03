MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral yargılanıyor! Şevval Şahin ağlayarak ifade verdi

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral yargılanıyor! Şevval Şahin ağlayarak ifade verdi

03.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın duruşmasına devam edildi. Marcus'un sevgilisi Şevval Şahin tanık olarak dinlendi. Ünlü model ilk ifadesini değiştirdi ve duruşmada ifade verirken ağladı.

Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral yargılanıyor! Şevval Şahin ağlayarak ifade verdi

MİSS Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldığı dönemde Kerem Kamışlı ile yemek yerken şoke eden bir olay yaşanmıştı. Aral eski sevgilisini kıskanıp masaya gelmiş ve Kamışlı'yı denize atmıştı. 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi. Duruşmaya sanık Yiğiy Marcus Aral yine katılmadı.

Şahin, Aral'ın Kamışlı'ya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürerek Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Müşteki avukatı Yiğit Gökçehan sanık ile Şevval Şahin'in olaydan sonra barıştığını belirterek tanığın beyanlarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.

0x0-yigit-marcus-aral-olay-anini-anlatti-sevval-sahinin-yeni-sevgilisi-kerem-sabanci-kamisliyi-denize-atmisti-1624698645095

İFADE VERİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Müşteki Kerem Kamışlı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu, olay günü yemek için söz konusu restorana gittiklerini ve denize en yakın masaya oturduklarını ifade etti. Yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından sanık Yiğit Marcus Aral'ın masalarına oturduğunu kaydeden Şahin, "Kerem Yiğit'i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit 'Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı. Biraz bekleseydin bari' dedi. Yiğit Kerem'e 'Fırsatçısın' gibi bir şeyler demeye başladı. Kerem de 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30'u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam' dedi" ifadelerini kullandı. Şahin bu sözlerin olayı kızıştırdığını ağlayarak söyledi.

kapak_124015

DENGESİNİ KAYBETTİ

Kamışlı'nın garsonlardan Aral'ı kaldırmasını istediğini, Aral'ın da kendisinin kalktığını öne süren Şahin, şöyle devam etti: "Yiğit kalkarken Kerem de kalktı. Kerem, Yiğit'in kolunu tuttu. Yiğit de kolunu silkelerken Kerem'i itti. Kerem arkaya doğru dengesini kaybederek yana doğru sandalyeyle birlikte düştü. En yakındaki garson koşarak Kerem'e kolunu uzattı. Yiğit'e döndüm ne yaptığını sorarken Kerem'in denizden çıktığını gördüm, üstünü silkeliyordu. Sonrasında Yiğit gitmişti."

İLK İFADESİNİ REDDETTİ

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın kimseye hakaret etmediğini, tehditte bulunmadığını belirterek emniyette verdiği ifadeyi reddetti. Şahin restorandaki garsonların ve başka masada oturanların kendilerini duyamayacağını iddia etti.

kerem-kamisli-nin-denize-atilmasi-davasi-miss-14710418_amp

Şahin daha önce Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi olduğunu, ceza almasını istediği için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek "Olayların bu kadar büyüyeceğini ve ölüme teşebbüse gideceğini düşünmezdim" dedi. Şahin, müşteki avukatının sorusu üzerine Yiğit Marcus Aral'la şu an sevgili olduklarını belirtti.

"SEVGİLİ OLDUKLARI İÇİN BEYANI GÜVENİLİR DEĞİL"

Olay günü garson olarak çalışan kişiler ise tanık olarak verdiği ifadelerinde Yiğit Marcus Aral'ın hakaret ve tehditlerde bulunmasının ardından Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığını öne sürdü.

Tanık beyanlarının ardından söz alan Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Şevval Şahin'in önceki ifadelerini kabul etmemesinin sebebi olarak sanık Yiğit Marcus Aral'la olaydan kısa süre sonra barışmasını gösterdi. Avukat Koçoğlu, Şahin'in beyanıyla ilgili "Tutarlı beyanlar vermemiştir. Şu anda sevgili olmaları nedeniyle bir kıymet-i harbiyesi bulunmamaktadır. Bu sebeple Şahin'in mahkeme huzurundaki beyanlarının güvenilir olmadığını beyan ediyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı! Gören şaşkına döndüSevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı! Gören şaşkına döndü
Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"
Dünyaca ünlü yıldıza zina göndermesi! Dünyaca ünlü yıldıza zina göndermesi!
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

5 gün önce baba olmuştu! Acı haber

İlginizi Çekebilir

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.