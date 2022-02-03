Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral yargılanıyor! Şevval Şahin ağlayarak ifade verdi

MİSS Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldığı dönemde Kerem Kamışlı ile yemek yerken şoke eden bir olay yaşanmıştı. Aral eski sevgilisini kıskanıp masaya gelmiş ve Kamışlı'yı denize atmıştı. 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Yiğit Marcus Aral'ın davasında Şahin tanık olarak dinlendi. Duruşmaya sanık Yiğiy Marcus Aral yine katılmadı.

Şahin, Aral'ın Kamışlı'ya hakaret ve tehditte bulunmadığını öne sürerek Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Müşteki avukatı Yiğit Gökçehan sanık ile Şevval Şahin'in olaydan sonra barıştığını belirterek tanığın beyanlarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.

İFADE VERİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tanık olarak dinlenen Şevval Şahin, Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek yanlış anlaşılabileceğini söyledi. Müşteki Kerem Kamışlı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu, olay günü yemek için söz konusu restorana gittiklerini ve denize en yakın masaya oturduklarını ifade etti. Yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından sanık Yiğit Marcus Aral'ın masalarına oturduğunu kaydeden Şahin, "Kerem Yiğit'i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit 'Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı. Biraz bekleseydin bari' dedi. Yiğit Kerem'e 'Fırsatçısın' gibi bir şeyler demeye başladı. Kerem de 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30'u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam' dedi" ifadelerini kullandı. Şahin bu sözlerin olayı kızıştırdığını ağlayarak söyledi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Kamışlı'nın garsonlardan Aral'ı kaldırmasını istediğini, Aral'ın da kendisinin kalktığını öne süren Şahin, şöyle devam etti: "Yiğit kalkarken Kerem de kalktı. Kerem, Yiğit'in kolunu tuttu. Yiğit de kolunu silkelerken Kerem'i itti. Kerem arkaya doğru dengesini kaybederek yana doğru sandalyeyle birlikte düştü. En yakındaki garson koşarak Kerem'e kolunu uzattı. Yiğit'e döndüm ne yaptığını sorarken Kerem'in denizden çıktığını gördüm, üstünü silkeliyordu. Sonrasında Yiğit gitmişti."

İLK İFADESİNİ REDDETTİ

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın kimseye hakaret etmediğini, tehditte bulunmadığını belirterek emniyette verdiği ifadeyi reddetti. Şahin restorandaki garsonların ve başka masada oturanların kendilerini duyamayacağını iddia etti.

Şahin daha önce Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi olduğunu, ceza almasını istediği için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek "Olayların bu kadar büyüyeceğini ve ölüme teşebbüse gideceğini düşünmezdim" dedi. Şahin, müşteki avukatının sorusu üzerine Yiğit Marcus Aral'la şu an sevgili olduklarını belirtti.

"SEVGİLİ OLDUKLARI İÇİN BEYANI GÜVENİLİR DEĞİL"

Olay günü garson olarak çalışan kişiler ise tanık olarak verdiği ifadelerinde Yiğit Marcus Aral'ın hakaret ve tehditlerde bulunmasının ardından Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığını öne sürdü.

Tanık beyanlarının ardından söz alan Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Şevval Şahin'in önceki ifadelerini kabul etmemesinin sebebi olarak sanık Yiğit Marcus Aral'la olaydan kısa süre sonra barışmasını gösterdi. Avukat Koçoğlu, Şahin'in beyanıyla ilgili "Tutarlı beyanlar vermemiştir. Şu anda sevgili olmaları nedeniyle bir kıymet-i harbiyesi bulunmamaktadır. Bu sebeple Şahin'in mahkeme huzurundaki beyanlarının güvenilir olmadığını beyan ediyoruz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

