Kerem Kınık açıkladı: Övünç madalyası verilecek

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, koronavirüse karşı uygulanan 'immün plazma' tedavisiyle ilgili olarak bağışta bulunanlarla ilgili önemli bir gelişmeyi açıkladı.

Milliyet'in instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kınık, "İlk kez söylüyorum. Yeni aldığımız bir karar. Plazma bağışlayan vatandaşlarımıza Kızılay, övünç madalyası verecek." diye konuştu.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?



İmmün plazma tedavisinde koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede kan plazması ile kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor.

Plazmada yer alan "immünglobulin" denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıyor.



