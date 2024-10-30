Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın davasında ortalık karıştı! Adliyede kavga çıkan kavga kameraya yansıdı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Fatıma Zehra Kınık Demir, kullandığı otomobille motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Kınık Demir'in yargılanması bugün gergin başladı.
İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya yaşanan gerginlik damga vurdu. Mahkeme, Kınık’ın da katıldığı duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi.
Adliyede yaşanan arbede görüntülerine Ekol TV'nin haberinde yer verildi.