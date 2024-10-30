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  4. Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın davasında ortalık karıştı! Adliyede kavga çıkan kavga kameraya yansıdı

Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık'ın davasında ortalık karıştı! Adliyede kavga çıkan kavga kameraya yansıdı

30.10.2024 16:05
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30.10.2024 16:05
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olmuştu. Kınık'ın yargılanması bugün başlarken adliyede kavga çıktı. İstanbul Anadolu Adliyesinde yaşanan arbede kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Fatıma Zehra Kınık Demir, kullandığı otomobille motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Kınık Demir'in yargılanması bugün gergin başladı.

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İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya yaşanan gerginlik damga vurdu. Mahkeme, Kınık’ın da katıldığı duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi.

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Adliyede yaşanan arbede görüntülerine Ekol TV'nin haberinde yer verildi.

İŞTE ADLİYEDEKİ GERGİNLİK ANLARI

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Ekran görüntüsü 2024-10-30 154910Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kerem kınık
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