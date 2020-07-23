Keremali Göl Yaylası doğaseverlerin gözdesi olacak

Hendek’te bir dizi temaslarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekonomi, eğitim, asayiş ve birçok konuda düzenlenen toplantıların ardından Keremali Göl Yayla’da incelemelerde bulundu. Yaz kış doğa turizmi yapılabilen Keremali Göl Yaylası ise havadan görüntülendi.

Vali Kaldırım’a Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun yanı sıra; Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Hendek Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Hızır Çağrı Güngör, Hendek Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hamit İsmailoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Kaldırım, Acır ve Babaoğlu, yayla gezisi sırasında karşılaştıkları vatandaşlara selam vererek sohbet ettiler. Vatandaşlar, Hendek’in güzelliklerinin eşsiz olduğunu dile getirirken Kaldırım ve beraberindeki heyete Hendek’e gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile birlikte Keremali Gölyayla’da hayata geçirilmesi planlanan turizm, gençlik kampları, macera ve doğa sporları projelerini masaya yatırdı. Yaz kış doğa turizmi yapılabilen Keremali Göl Yaylası ise havadan görüntülendi.