MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Keremcem'den Seda Güven itirafı! Evlilik teklifi şakayla başladı

Keremcem'den Seda Güven itirafı! Evlilik teklifi şakayla başladı

13.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Keremcem, YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisine konuk oldu. Ünlü isim eski eşi Seda Güven hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Keremcem'den Seda Güven itirafı! Evlilik teklifi şakayla başladı

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu.

Biraz şaka yollu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla. Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı. Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı.

62f6275ee4bfdc1d20371112
O anda 'Tamam böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman?' diye düşündüm. Seda ile iki yıldır birlikteydik. Öyle evlendik biz. İlginçti, yakın arkadaşlarım biliyor bunu. Seden Gürel'in yaptığı şakayla başladı, benim yaptığım şakayla devam etti. Sonra ciddiye döndü. Paris'e gittik, evlendik. Mutluyduk, herşey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Şahin göğüs dekolteli büstiyeriyle tatil pozu verdi! Kasıp kavurdu...Ebru Şahin göğüs dekolteli büstiyeriyle tatil pozu verdi! Kasıp kavurdu...
Sevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın Aleyna Tilki'ye benzettiSevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın Aleyna Tilki'ye benzetti
Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Keremcem Seda Güven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Çalışan emekliler için ses getirecek karar!

Çalışan emekliler için ses getirecek karar!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri halleri ti'ye alındı

Ebru Baki'nin canlı yayındaki uykusuz halleri halleri ti'ye alındı

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

SON DAKİKA: Akaryakıta bir zam daha! Önce motorin şimdi de benzin…

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı

İlginizi Çekebilir

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

Durumu net göremeyecek kadar yakınsınız! Biraz geride durun

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.