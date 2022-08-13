Keremcem'den Seda Güven itirafı! Evlilik teklifi şakayla başladı

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu.

Biraz şaka yollu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla. Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı. Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı.



O anda 'Tamam böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman?' diye düşündüm. Seda ile iki yıldır birlikteydik. Öyle evlendik biz. İlginçti, yakın arkadaşlarım biliyor bunu. Seden Gürel'in yaptığı şakayla başladı, benim yaptığım şakayla devam etti. Sonra ciddiye döndü. Paris'e gittik, evlendik. Mutluyduk, herşey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor.

