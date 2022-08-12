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  4. Keremcem'den Yasemin Allen açıklaması! "Kilolu olduğu için bikini giydirmediler"

Keremcem'den Yasemin Allen açıklaması! "Kilolu olduğu için bikini giydirmediler"

12.08.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keremcem, konuk olduğu programa Yasemin Allen ile ilgili açıklamasıyla damga vurdu. Ünlü şarkıcı, birlikte rol aldıkları projede kilolu olduğu için Allen’e bikini giydirmediklerini söyledi.

Keremcem'den Yasemin Allen açıklaması! "Kilolu olduğu için bikini giydirmediler"

Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Dur Bi Dinle’ adlı programına konuk oldu. 2008 yılında yayınlanan ‘Elif’ dizisinde Yasemin Allen ile başrolü paylaşan Keremcem, eski rol arkadaşı hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı, şimdilerde televizyon dünyasının en güzel kadınları arasında gösterilen Allen’e o dönem kilolu olduğu için bikini giydirilmediğini söyledi: “Yasemin’in kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, serpildi. Diziden sonra bambaşka biri oldu.

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Dizide Yasemin’i plajdan kurtarma sahnem vardı. Genelde kadın oyuncular bikini giyer, mayo giymez. O dönem öyleydi. Ama Yasemin’e mayo giydirdiler. ‘Neden mayo giydirdiniz?’ dedim. ‘Yönetmen öyle istedi’ dediler. Öyle ilginç bir hikâyemiz var.”
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Yasemin Allen ‘Elif’ dizisindeki plaj sahnesinde mayo giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Keremcem Yasemin Allen
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