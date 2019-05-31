MAGAZİN

Keremcem'in yeni dizisi Kimse Bilmez ne zaman başlıyor? İşte Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı!

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2019 01:18 | Son Güncelleme

ATV'nin yaz sezonundaki yeni dizisi Kimse Bilmez ekrana gelmek için gün sayıyor. Özgü Kaya ve Keremcem'in başrolünde oynadığı Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosu da belli oldu. Peki Kimse Bilmez dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kimse Bilmez 1. bölümden yeni fragman.

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in üstlendiği atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez 11 Haziran Salı izleyicisi ile buluşacak. Dizide dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak.

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı’nın kaleme aldığı Kimse Bilmez, yediden yetmişe herkesi sürükleyici bir hikayenin içine alacak, güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Ünlü oyunculardan veda paylaşımları!Ünlü oyunculardan veda paylaşımları!
Sevilen dizinin oyuncuları başarılarını böyle kutladı!Sevilen dizinin oyuncuları başarılarını böyle kutladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kimse bilmez Kimse Bilmez dizisi fragmanı kimse bilmez oyuncuları kimse bilmez yayın tarihi atv keremcem

En Çok Okunan Haberler

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz düğün yaptı! Züleyha'dan şok mektup! Bir Zamanlar Çukurova 35. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova finalinde şok sahne!

Avlu sezon finalinde Kudret öldü mü? Deniz ve Azra firar etti! Avlu sezon finali 44. son bölüm izle!

Avlu'da nefes kesen final! Böyle veda etti

Çarpışma'da hüzünlü final bölümü! Dizi nasıl bitti? Zeynep ve Cansız öldü mü? Çarpışma final bölümü son sahnesi izle!

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekip pusuya düşüyor! Arka Sokaklar 520. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya büyük tuzak!

Çarpışma dizisine böyle veda ettiler! Onur Saylak, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'dan final paylaşımları!

Ünlü oyunculardan veda paylaşımları!

Bir Aile Hikayesi ekibi başarılarını böyle kutladı!

Sevilen dizinin oyuncuları başarılarını böyle kutladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.