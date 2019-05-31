Keremcem'in yeni dizisi Kimse Bilmez ne zaman başlıyor? İşte Kimse Bilmez 1. bölüm fragmanı!

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in üstlendiği atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez 11 Haziran Salı izleyicisi ile buluşacak. Dizide dram, aksiyon ve macera eksik olmayacak.

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

Senaryosunu Hasan Burak Kayacı’nın kaleme aldığı Kimse Bilmez, yediden yetmişe herkesi sürükleyici bir hikayenin içine alacak, güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.



