HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kereste altında kalarak ölen kardeşe son bakış

Kereste altında kalarak ölen kardeşe son bakış

26.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi, onun yüzüne son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kerestelerin altında kalarak hayatını kaybeden gencin kardeşi, onun yüzüne son bir kez bakıp gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Mobilyacılar Sitesinde bir kerestecide Emir Dibo (17) bir hafta önce çalışmaya başladı. Dibo bugün öğle saatlerinde üst üste duran kerestelerden almak isterken kerestelerin altında kaldı. İş arkadaşları onu çıkartıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dibo’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekip önlem alırken, Dibo’nun ağabeyi Mustafa Dibo olay yerine gelip kardeşinin yüzüne bir kez bakıp dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Dibo’nun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

İSKİ su kesintisi 26 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 26 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yeni gelişme

'Boğaziçi' soruşturmasında yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.