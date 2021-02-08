Kereste atölyesindeki yangında tavuklar ve köpek telef oldu

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangında onlarca tavuk ve bir köpek telef oldu.

Yangın, Ahmediye Mahallesi’nde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent U.’ya ait atölyede yangın çıktı. Yangın büyürken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar neticesinde söndürdüğü yangında atölye kullanılamaz hale geldi. Yangında atölyenin yanında bulunan kümesteki onlarca tavuk ve bir köpekte telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

