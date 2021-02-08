HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kereste atölyesindeki yangında tavuklar ve köpek telef oldu

Kereste atölyesindeki yangında tavuklar ve köpek telef oldu

08.02.2021 19:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangında onlarca tavuk ve bir köpek telef oldu.Yangın, Ahmediye Mahallesi’nde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangında onlarca tavuk ve bir köpek telef oldu.
Yangın, Ahmediye Mahallesi’nde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent U.’ya ait atölyede yangın çıktı. Yangın büyürken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar neticesinde söndürdüğü yangında atölye kullanılamaz hale geldi. Yangında atölyenin yanında bulunan kümesteki onlarca tavuk ve bir köpekte telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

Antalya'da parkta dehşet! Alacağını istedi, iki bacağından vuruldu

Alacağını istedi, iki bacağından vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.