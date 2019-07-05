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Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan korkuttu.

Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan korkuttu. Yangının atölyeye ulaşmadan söndürülmesi ile olası bir facia atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Horasan ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Ağrı Caddesi’nde bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan araç kasası kısa sürede alev alarak kullanılamaz hale geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Alevler keresteci dükkanına ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile olası bir facia önlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korkuttu

Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korkuttu

Kereste atölyesinin yanındaki evde çıkan yangın korkuttu

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