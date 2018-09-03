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Kereste deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kereste deposunda gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kereste deposunda gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş- Kayseri yolundaki kereste deposunda, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere anında müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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