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Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı

04.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kereste palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kereste palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangına müdahale anları ise itfaiyenin aksiyon kamerasına yansıdı.
Yangın, Yenişehir Mahallesi’ndeki bir kereste palet üretim tesisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin yazıhane kısmında başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına hemen müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Öte yandan itfaiye ekibinin alevlerle mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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