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Keresteciler sitesinde yangın ucuz atlatıldı

29.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bucak Sanayi Mahallesi’nde bir hızar atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan diğer hızar atölyesine sıçradı.

Bucak Sanayi Mahallesi’nde bir hızar atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan diğer hızar atölyesine sıçradı. Yangın diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde 2 hızar atölyesinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, keresteciler sitesi içerisinden dumanlar yükselince dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Yöntem’e ait olduğu belirlenen hızar atölyesinin yazıhane kısmında başladığı belirlenen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan Süleyman Akarsu’ya ait hızar atölyesine sıçradı. Çatı kısmına sıçrayan yangına müdahale eden Bucak Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangın yanında bulunan iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Can kaybının olmadığı öğrenilen yangın faciası ucuz atlatıldı.

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