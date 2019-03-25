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Kerestecioğlu: Bölgede kazanacağız, batıda güç kaybettireceğiz

25.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

DW Türkçe'ye konuşan HDP'nin Çankaya Adayı Filiz Kerestecioğlu, partisine destek veren seçmenin "demokrasi için kapı aralamaya" oy vereceğini söyledi.

HDP Çankaya Belediye Başkan Adayı Filiz Kerestecioğlu, partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermemesi üzerine gündeme gelen gizli ittifak iddiaları için "Bizim bir ittifakımız var, demokrasi ile ittifakımız var" dedi.

DW Türkçe'nin seçim özel röportajları kapsamında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Kerestecioğlu, "Hiçbir parti ile itifakımız yok, hiçbir partiyi destekliyor değiliz. Farklı farklı yerlerde demokrasi güçlerinin adaylarına destek veriyoruz. Halkımızı da buna çağırıyoruz" diye konuştu.

"Bölgede kazanacağız, batıdaysa AKP-MHP ittifakına güç kaybettireceğiz" diyen Kerestecioğlu, HDP seçmeninin "demokrasi için kapı aralamaya oy vereceğini" söyledi. Türkiye'nin birçok bölgesinde seçim çalışmalarında engellemelerle karşılaştıklarını söyleyen Kerestecioğlu, seçim reklamlarının yayınlanmadığını ve afişlerinin astırılmadığını belirtti. "Dört senedir sınanıyoruz" diyen Kerestecioğlu, konuyu YSK'ya taşıdıklarını söyledi.

"Kayyum açıklaması demokrasiye aykırı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğudaki belediyelere seçimden sonra tekrar kayyum atanabileceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Kerestecioğlu, "Bu tamamen demokrasiye aykırı. Aslında suç oluşturan söylemler. Anayasal haklarımız var" dedi.

Çözüm sürecinin başarısız olmasına ilişkin Kerestecioğlu, "İktidar barış siyaseti ile kazanamadığını gördü ve öfke siyasetine yöneldi" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin bu siyaset biçiminden kurtulması lazım diyen Kerestecioğlu, insanların daha barışçıl bir dile özlem duyduğunu söyledi.

AKP'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesi durumunda erken seçimin yapılabileceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Kerestecioğlu, erken seçimin HDP'nin gündeminde olmadığını söyledi.

Seçim özel röportajının tamamını videodan izleyebilirsiniz.

© Deutsche Welle Türkçe

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