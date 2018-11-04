Kerevizin faydaları ve zararları nelerdir? Kereviz kürü nasıl yapılır?

Maydanozgillerden olan kereviz çok eski tarihlerden bu yana insanlığın mutfağında yer almaktadır. Genellikle çocukların pek sevdiği bir yiyecek değildir ancak kerevizin pek çok faydası bulunmaktadır. Kerevizin faydaları geniş bir yelpazede, vücudun pek çok farklı yerinde etkilidir. Dolaşım sisteminden sindirim sistemine, göz sağlığından kolesterole kereviz faydaları şaşırtıyor.

Zeytinyağlı yemek, haşlanmış sebze, salata, çorba, yapraklarından baharat vb. olarak yenilen kerevizin faydaları nelerdir sizin için derledik. Ek olarak uzmandan kereviz kürü nasıl yapılır rehberini de paylaştık. İşte kerevizin adeta say say bitmeyen faydaları...

KEREVİZİN BESİN DEĞERİ

C ile K vitamini, folik asit, potasyum ve lif açısından zengin kerevizin 1 porsiyonunun besin değerleri şu şekildedir:

Karbonhidrat: 9.2g

Protein: 1.5g

Yağ: 0.3g

Lif: 1.8g

Kolesterol: 0mg

Sodyum: 100mg

Potasyum: 115mg

Kalsiyum: 43mg

Vitamin A: 0iu

Vitamin C: 8mg

Demir: 0.7

KEREVİZİN FAYDALARI