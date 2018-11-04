Kerevizin faydaları ve zararları nelerdir? Kereviz kürü nasıl yapılır?

Maydanozgillerden olan kereviz çok eski tarihlerden bu yana insanlığın mutfağında yer almaktadır. Genellikle çocukların pek sevdiği bir yiyecek değildir ancak kerevizin pek çok faydası bulunmaktadır. Kerevizin faydaları geniş bir yelpazede, vücudun pek çok farklı yerinde etkilidir. Dolaşım sisteminden sindirim sistemine, göz sağlığından kolesterole kereviz faydaları şaşırtıyor.
Zeytinyağlı yemek, haşlanmış sebze, salata, çorba, yapraklarından baharat vb. olarak yenilen kerevizin faydaları nelerdir sizin için derledik. Ek olarak uzmandan kereviz kürü nasıl yapılır rehberini de paylaştık. İşte kerevizin adeta say say bitmeyen faydaları...
KEREVİZİN BESİN DEĞERİ
C ile K vitamini, folik asit, potasyum ve lif açısından zengin kerevizin 1 porsiyonunun besin değerleri şu şekildedir:
Su takviyesi: Kerevizde vücut için çok önemli olan bol su ve elektrolitler bulunur. Yoğun su kaybı yaşanması ve bir nedenden ötürü uzun süre susuz kalınması sonrası kereviz suyu ile Hindistan cevizi suyu karışımı vücudun kaybettiği su ve elektrolitlerin geri kazanılmasına yardımcı olacaktır. Spor yapanlar için de enerji içeceği yerine bu doğal kereviz suyu formülü çok daha faydalıdır.
Mineraller: Mineral açısından zengin olan kerevizde magnezyum, potasyum ve demiz yer alır. Vücuda çeşitli faydaları olan bu minareler sayesinde alkalize etme özelliği de bulunan kereviz asitli gıdaları nötralize eder.
Sodyum emilimi: Kerevizdeki sodyum yani tuzun emilimi vücut için daha kolaydır. Bu nedenle kereviz tüketimi daha tuzlu ve sağlıksız yiyecekler yeme ihtiyacınızı engel olmaya yardımcı olur.
Lif zengini: Kereviz suda çözünen ve çözünmeyen lifler açısından zen olan kereviz boşaltım sisteminin sağlıklı çalışması için yardımcı olur.
Magnezyum kaynağı: Bir magnezyum kaynağı olan kereviz ile vücudun ihtiyaç duyduğu, rahatlamanıza ve uyumanıza yardımcı olacak magnezyumu alabilirsiniz.
İltihapların önlenmesi: Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri olan kereviz vücutta iltihap oluşmasının, kronik iltihaplanmanın önlenmesine yardımcı olur. Kronik iltihaplanma arteskleroz, kireçlenme, osteoporoz, alzheimer, gıda duyarlılığı, diyabet, kalp hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununa yol açabilmektedir.
Kilo vermek: Kalorisi düşük ama sağlıklı bir besin olan kereviz, kilo verme süreci için faydalı bir besindir. 100 gram kerevizde sadece 16 gram kalori bulunur.
Klorofil zengini: Kerevizde kanı yenilemeye yardımcı olan, kanserden koruyan, iltihaplanmayı önleyen klorofil bulunur.
Göz sağlığı: Kereviz özellikle göz sağlığı için faydalı olan A vitamini alımı için de faydalıdır. Günlük A vitamini ihtiyacınızın yüzde 10’unun karşılayabilir.
Kolesterole etkisi: Kerevize kokusunu ve tadını veren bütil oftalat adlı madde kötü kolesterolü düşürme özelliğine de sahiptir.
Kan basıncına etkisi: Kerevizde yer alan ftalid adlı bir bileşen kan basıncını düşürür ve dolaşım siteminin iyileşmesine yardımcı olur.
K vitamini kaynağı: Kanın pıhtılaşmasını, kemiklerin güçlenmesini sağlayan ve kalp sağlığı için olumlu etkileri olan K vitaminini kerevizden alabilirsiniz.
Reflü dostu: Asitliği düşük olan kereviz gibi yiyecekler reflüden şikayet eden hastaların diyeti içn tavsiye edilmektedir.
Antioksidan zengini: C vitamini ve flavonoid gibi antioksiyondanlara ek olarak kerevizde daha pek çok antioksidon bulunduğu tespit edilmiştir. Antioksidanlar vücuttaki istenmeyen oksijen zararının azaltılmasını sağlar.
Bağışıklık sistemine faydası: Antioksidan açısından zengin olması ayrıca vücudun bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olur.
İdrar söktürücü: Kereviz ürik ve asit kristallerinin vücuttan atılmasını sağlar ki bu kristaller eklemlerin çevresinde toplanıp ağrılara ve iltihaplara yol açar.
Beyin sağlığı: Kerevizdeki flavonoidin bir diğer faydası da beyin sağlığı ve sinir sisteminedir. Kereviz sinir sistemindeki oksijen zararını azaltır.
Kansere karşı etkisi: Çağımızın en tehlikeli hastalğı kanser farklı çeşitleri ile vücudun pek yerini etkileyebilmektedir. Kansere yakalanmamak için, kanseri engellemek için uzmanlar iyi beslenmenin altınız çizmektedirler. Kereviz kökünden elde edilen bileşenlerinin kanser hücrelerini yok etmekte faydası olduğu görülmüştür. Kerevizdeki Luteolin isimli etkili bir flavonoid, özellikle pankreas kanserinde kanser hücrelerinin büyümesinin önüne geçer.
Kereviz vücudunuzdaki toksinlerden de kurtulmanıza, vücuttaki şişkinliğin giderilmesi ile ödemin atılmasına yardımcı olur.
İBRAHİM SARAÇOĞLU’UNDAN SİROZ VE GUT ÖNLEYİCİ KEREVİZ KÜRÜ
Bu küre göre üç ay boyunca haftada üç kez 300 ila 350 gramlık birer porsiyon kereviz tüketilmesi gerekmektedir. Kerevizin pişirme süresi kürün etkisi açısından önemlidir. Kerevizin 6-7 dakika 300 ila 350 ml suda tencerenin ağzı kapalı olarak haşlanması gerekiyor. Kerevizin kendisini ve kereviz suyunu öğlen veya akşam yemeğinden yarım saat önce aç karnına tüketmelisiniz.
Kerevizin kendisini yemeyi sevmiyorsanız yarım litre suya yine 300-350 gram kerevizi dilimlenmiş olarak ekleyin ve yine 7 dakika kadar haşlayın. Bu tarifin sadece suyunu gün boyu içebilirsiniz. Tabii yine öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce aç karnına içerseniz daha iyi olur.
YAĞ YAKAN KEREVİZ FORMÜLÜ
Kereviz yağ yakmanıza da yardımcı olur. Kerevizli yağ yakma formülü için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Yapımı: Öncelikle 400 gram kerevizin köklerini rendeleyin ve 2 litre suya katın. 1 tane limonu da rendeleyip yine suya ekleyin. Bu karşımı 25 dakika kadar kaynatın ve soğuması için 6 saat bekletin. Karışım soğuduktan sonra geriye kalan limonu karışıma sıkın.
Bu kereviz suyu ve limon karışımını yemeklerden önce 1 su bardağı olarak tüketebilirsiniz. Günde 3 su bardağından fazla içmeyiniz. Bir ay bu kürü uyguladıktan sonra ara veriniz. Her zaman belirttiğimiz gibi bir diyete veya küre başlamadan önce doktorunuza, beslenme uzmanınıza danışmanızda fayda var. Özellikle düşük tansiyon problemi olanlar bu içecekten uzak durmalıdır.
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