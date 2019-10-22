Kerimcan Durmaz Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) KENDİSİ hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. Tehdite azmettirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Durmaz savunmasında, "Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir talebim olmadı" dedi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Kerimcan Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuksuz sanık katıldı. "Sanık Kerimcan Durmaz, kimlik tespitinde DJ olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin lira arasında olduğunu söyledi. Kerimcan Durmaz savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben Savaş Sarmusak'ı DJ'lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiği ve tanıdığı için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gelişti. Benim böyle bir durumdan haberim yok. Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir şey yapmadım. Böyle bir talebim de olmadı" dedi. Mahkeme Başkanı, Durmaz'a ceza alırsa hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğini sordu. Kerimcan Durmaz da kabul ettiğini söyledi. Kerimcan Durmaz'ın avukatı Umut Köroğlu da müvekkilinin 5 milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni olduğunu belirterek "Arto'nun tehdit edildiğine ilişkin kendisinin bir beyanı yok. Sanık Savaş Sarmusak'ın Arto'yu aradığına dair bir delil, ya da bir başka sanık beyanı da yok. Müvekkilimin duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum" dedi.