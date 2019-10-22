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Kerimcan Durmaz Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

KENDİSİ hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) KENDİSİ hakkında sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan Arto adıyla bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı tehdit ettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. Tehdite azmettirme suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Durmaz savunmasında, "Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir talebim olmadı" dedi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Kerimcan Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuksuz sanık katıldı. "Sanık Kerimcan Durmaz, kimlik tespitinde DJ olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin lira arasında olduğunu söyledi. Kerimcan Durmaz savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben Savaş Sarmusak'ı DJ'lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiği ve tanıdığı için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gelişti. Benim böyle bir durumdan haberim yok. Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktur. Böyle bir şey yapmadım. Böyle bir talebim de olmadı" dedi. Mahkeme Başkanı, Durmaz'a ceza alırsa hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğini sordu. Kerimcan Durmaz da kabul ettiğini söyledi. Kerimcan Durmaz'ın avukatı Umut Köroğlu da müvekkilinin 5 milyon takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni olduğunu belirterek "Arto'nun tehdit edildiğine ilişkin kendisinin bir beyanı yok. Sanık Savaş Sarmusak'ın Arto'yu aradığına dair bir delil, ya da bir başka sanık beyanı da yok. Müvekkilimin duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum" dedi.

"ARTO'YU TEHDİT ETMESİ İÇİN KİMSEYİ GÖNDERMEDİM"

Örgüt yöneticiliği ile suçlanan sanık Savaş Sarmusak ise iddianamede Kerimcan Durmaz ile aralarında geçen telefon görüşmelerini doğrulayarak "Bu konuşmalar doğrudur. Hem gece kulübü, hem de restoran ortaklığım vardır. Ancak bu konuşmalar Kerimcan ile Trabzon'da çıkacağı sahneyle ilgiliydi. Kendisine 'Trabzon'da bir şey olmaz' demiştim. Herhangi bir şekilde tehdit ve benzeri bir durum amaçlı değildir. Mağdur Arto'yu tehdit etmesi için kimseyi göndermedim" dedi. Sanıklardan Serdar Sarmusak ise Savaş Sarmusak'ın yeğeni olduğunu, aralarındaki akrabalık ilişkisinin çete olarak gösterildiğini, kimseyi tehdit etmediklerini söylediler. Diğer sanıklar da örgüt suçlamasını reddederek haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ettiler.

VARESTE TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme Başkanı, mağdur Arto'nun (Harutyun Dalga) yurtdışında olduğunun bildirildiğini tutanağa geçirdi. Mahkeme heyeti, Kerimcan Durmaz'ın duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul etti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, kamuoyunda Arto ismi ile bilinen mağdur Harutyun Dalga'nın bir kısım sosyal medya araçlarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımlardan rahatsızlık duyduğu, bu nedenle suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Savaş Sarmusak ve arkadaşlarından kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği belirtildi. İddianamede, sanık Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile suç örgütü lideri Savaş Sarmusak'ın talimatı ile mağdur Arto'nun tehdit edildiği öne sürülüyor. "Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdite azmettirme" suçundan Kerimcan Durmaz'ın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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