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Kerimcan Durmaz aylık gelirini açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2019 22:11 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto’yu Sarallar suç örgütüne şikayet ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Dava sırasında DJ, aylık gelirini de paylaştı.

Kerimcan Durmaz aylık gelirini açıkladı

Durmaz, Sarallar suç örgütü liderlerinden 'Savaş Sarmusak’ı kendisi hakkında sosyal medya paylaşımları yapan Arto ismiyle tanınan Harutyun Dalga’yı tehdit ettirmeye yönelik azmettirme' iddiasıyla yargılandığı dava bugün görüldü.

DURMAZ, KAZANCINI 80 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI
Duruşmanın başlangıcında yapılan kimlik tespitinde Durmaz lise mezunu olduğunu belirtti. DJ'lik yaptığını da sözlerine ekleyen Durmaz, aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin lira olduğunu açıkladı.

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"SUÇSUZUM"

Savunmasını yapan sanık Kerimcan Durmaz, “Ben Savaş beyi DJ’lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiğinden ve aramızdaki arkadaşlıktan dolayı benim için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim. İddianamede, Savaş beyle aramda geçen telefon konuşmaları günlük olaylara dahildir. Suçsuzum.” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanık ve avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur Arto’nun yurt dışında olduğunu bildirdiğini tutanağa geçerek, Durmaz’ın duruşmalara gelme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına ilişkin talebini kabul etti ve duruşmayı erteledi.

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