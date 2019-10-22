Kerimcan Durmaz hakim karşısında

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto’yu Sarallar suç örgütüne şikayet ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Durmaz olaya ilişkin, “Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı” dedi.

Sarallar suç örgütü liderlerinden Savaş Sarmusak’ı kendisi hakkında sosyal medya paylaşımları yapan Arto ismiyle tanınan Harutyun Dalga’yı tehdit ettirmeye yönelik azmettirmesi iddiasıyla yargılanan DJ Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Kerimcan Durmaz ile Savaş Sarmusak, diğer sanıklar ve avukatları katıldı.

"Suçsuzum"

Duruşmanın başlangıcında yapılan kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, DJ’lik yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında değiştiğini ifade eden ve savunma yapan sanık Kerimcan Durmaz, “Ben Savaş beyi DJ’lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiğinden ve aramızdaki arkadaşlıktan dolayı benim için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim. İddianamede, Savaş beyle aramda geçen telefon konuşmaları günlük olaylara dahildir. Suçsuzum” ifadelerini kullandı.