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 Kerimcan Durmaz hakkında 14 yıl hapis cezası istemli suç duyurusu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

 İNSTAGRAM hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu da İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem'den geldi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İNSTAGRAM hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu da İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem'den geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Öktem, Durmaz'ın 'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', 'Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar' suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

ÜÇ BUÇUK MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Avukat Serdar Öktem savcılığa verdiği dilekçesinde, toplumun her kesimine hitap eden İnstagram'da Kerimcan Durmaz'ın cinsel organını teşhir eden video paylaştığını belirtti.

TAKİPÇİLERİNİN ÇOĞU ÇOCUK
Toplumun sert tepkisi üzerine instagramı aktif bir biçimde kullanan Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaşılmış bir görüntü açıklamasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Durmaz'ın 7'den 77'ye yaş grubundan takipçisinin bulunduğunun belirtildiği dilekçede büyük çoğunluğu çocuk olan takipçilerin 'Çocukların Cinsel İstismarı' suçu da işlediği ileri sürüldü.

4 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILSIN
Avukat Serdar Öktem Türk toplumuna karşı işlenmiş suçların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek savcılığın res'en 'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar' suçlarından soruşturma başlatarak 4 buçuk yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasını istedi.

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