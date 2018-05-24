MAGAZİN

Kerimcan Durmaz'ın halı saha pozu olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın, yakın arkadaşı Samet Liçina, aralarında Durmaz'ın da bulunduğu halı saha fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerimcan Durmaz'ın halı saha pozu olay oldu

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz ve yakın arkadaşlarının halı sahada çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

"NAMIMIZ YEŞİL SAHADA YÜRÜYECEK"

Samet Liçina, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Bundan sonra namımız yeşil sahalarda yürüyecek" notunu düştü.

kerimcan-durmaz-hali-saha-pozu-sosyal-medyayi-10882229_2023_m

Kaleci pozu veren Caner Çalışır ise yakın arkadaşının paylaşımına "Halime bak pes. Yakında" mesajını yazdı. Çalışır'ın futbol topunu lüks bir markanın çantasına koyması da dikkatlerden kaçmadı.

Halı sahada poz veren fenomenlerin, bir reklam çekimi için bir araya gelip gelmediği merak konusu oldu.


PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günüDemet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günü
Esra Erol'un programında ortaya çıkmıştı. Eda Gök'e ünlülerden destekEsra Erol'un programında ortaya çıkmıştı. Eda Gök'e ünlülerden destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz Caner Çalışır

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı

310 yıldır sular altındaydı! İçinden hazine çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oryantal Didem Kınalı: Meksika polisi paramı gasp etti!

Oryantal Didem Kınalı: Meksika polisi paramı gasp etti!

Gizem Karaca sessizliğini bozdu

Gizem Karaca sessizliğini bozdu

Hailey Baldwin küvetten paylaştı

Hailey Baldwin küvetten paylaştı

Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günü

Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın acı günü

Esra Erol'un programında ortaya çıkmıştı. Eda Gök'e ünlülerden destek

Esra Erol'un programında ortaya çıkmıştı. Eda Gök'e ünlülerden destek

Kibariye buhran dolu günler yaşıyor! Yasak aşk hamile...

Kibariye buhran dolu günler yaşıyor! Yasak aşk hamile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.