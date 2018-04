Kerimcan Durmaz'ın hayatı The Big 4 ismiyle Youtube dizisi oluyor!

2018 yılı başında “House of Gamers” projesiyle Twitch TV ve Youtube’da izlenme rekorlarını kıran CC Media’nın başarılı prodüksiyonlarına şimdi de sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır, Selin Ciğerci ve Samet Liçina’nın yer aldığı “The Big 4” isimli online realty show programını eklendi. Her hafta YouTube’da “The Big 4” isimli kanalda yayınlanacak programda, Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarının eğlenceli, çılgın ve komik günlük hayatlarından kesitler, reality show formatında yayınlanmaya başlayacak.

The Big 4’un ilk sezonunun 10 bölüm olarak yayınlanması ve yaz aylarına özel olarak farklı lokasyonlarda çekimler yapılması planlanıyor. The Big 4 içerisinde Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır, Selin Ciğerci ve Samet Liçina’nın günlük hayatlarından kesitler ünlü konukları ağırlayacak ve birbirinden keyifli sohbetler gerçekleştirecekler.

CC Media Operasyon Direktörü Güven Çelikkaya, çok titiz bir çalışma ile program çekimlerinin devam ettiğini ve ilk sezon için 10 bölüm çekmeyi planladıklarını söyledi. Programın 30 milyon’dan fazla izlenmeye erişeceğini, toplamda ise en az 5 milyon tekil izleyiciye erişeceğini hedeflediklerini belirterek “Projenin benzeri Amerika’da 2007 yılında “Keeping Up With The Kardashians” adıyla yayınlanmaya başladı. Tüm dünyada izlenme rekorları kırıyor. Bu yıl 14. sezonu gösterimde ve 160 ülkede yayınlanıyor. The Big 4 projemizin de hem ülkemizde hem de Orta Doğu ve Arap ülkelerinde önemli bir başarı yakalayacağına inanıyorum.” dedi