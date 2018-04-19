Kerimcan Durmaz'ın hayatı The Big 4 ismiyle Youtube dizisi oluyor!

Türkiye ve MENA bölgesinde faaliyet gösteren, Influencer marketing ve online video içerik alanında uzmanlaşan yeni medya firması CC Media’nın yeni projesi “The Big 4” sosyal medyada yeni rekorları kırmaya hazırlanıyor.

2018 yılı başında “House of Gamers” projesiyle Twitch TV ve Youtube’da izlenme rekorlarını kıran CC Media’nın başarılı prodüksiyonlarına şimdi de sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır, Selin Ciğerci ve Samet Liçina’nın yer aldığı “The Big 4” isimli online realty show programını eklendi. Her hafta YouTube’da “The Big 4” isimli kanalda yayınlanacak programda, Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarının eğlenceli, çılgın ve komik günlük hayatlarından kesitler, reality show formatında yayınlanmaya başlayacak.

TÜRKİYE'DE YOUTUBE İÇİN ÜRETİLEN EN BÜYÜK PRODÜKSİYON

İlk bölümü 20 Nisan Cuma günü saat 18.00’de yayınlanacak olanThe Big 4, sadece Youtube Türkiye için özel olarak hazırlanan ilk büyük bütçeli ve profesyonel reality show olacak. Daha önceden Televizyon ve reklam alanında deneyimli bir prodüksiyon ekibi tarafından hayata geçirilen proje, her hafta Cuma günü Youtube Türkiye’de izleyiciler ile buluşacak.