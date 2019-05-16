Kerimcan Durmaz skandaldan videodan sonra ilk kez paylaştı

Kerimcan Durmaz Instagram’da mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşmış ve bu paylaşım milyonlarca takipçisinde şok etkisi yaratmıştı.

Kerimcan Durmaz, olay sonrası ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Yaptığı şeyden pişman olduğunu defalarca dile getiren Durmaz, son olarak arkadaşının paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında yayınladı.

Yaşanan olay sonrası 4 ayrı suçtan avukatlar tarafından hakkında şikayetlerde bulunulan Kerimcan Durmaz'ın, 3 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması da isteniyordu. Ancak hesabını kapatmayan ve geçtiğimiz hafta bir özür videosu paylaşan Durmaz, çok geçmeden bu videoyu da kaldırmıştı.

Eskiden bir günde onlarca paylaşım yapan Kerimcan Durmaz, hesabından kısa bir süre hiç paylaşım yapmamıştı. Ancak önceki akşam bu fotoğrafı paylaşan Durmaz, hem kendisini merak eden takipçilerini sevindirdi, hem de yaşanan olay sonrası gülümseyerek 'iyiyim' mesajını verdi.

