MAGAZİN

Kerimcan Durmaz skandaldan videodan sonra ilk kez paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Instagram’da mastürbasyon yaptığı videoyu paylaştıktan sonra gündeme bomba gibi düşen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Kerimcan Durmaz ilk kez kendini paylaştı.

Kerimcan Durmaz skandaldan videodan sonra ilk kez paylaştı

Kerimcan Durmaz Instagram’da mastürbasyon yaptığı görüntüyü paylaşmış ve bu paylaşım milyonlarca takipçisinde şok etkisi yaratmıştı.

Kerimcan Durmaz, olay sonrası ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Yaptığı şeyden pişman olduğunu defalarca dile getiren Durmaz, son olarak arkadaşının paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında yayınladı.

Yaşanan olay sonrası 4 ayrı suçtan avukatlar tarafından hakkında şikayetlerde bulunulan Kerimcan Durmaz'ın, 3 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması da isteniyordu. Ancak hesabını kapatmayan ve geçtiğimiz hafta bir özür videosu paylaşan Durmaz, çok geçmeden bu videoyu da kaldırmıştı.

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Eskiden bir günde onlarca paylaşım yapan Kerimcan Durmaz, hesabından kısa bir süre hiç paylaşım yapmamıştı. Ancak önceki akşam bu fotoğrafı paylaşan Durmaz, hem kendisini merak eden takipçilerini sevindirdi, hem de yaşanan olay sonrası gülümseyerek 'iyiyim' mesajını verdi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu boş insanları haber yapmayın lütfen xxxxxxx
Yahu şu ne olduğu belirsiz mahlukatın yaptığını sıradan biri yapsa sapık diyip linç ederiz ama ne hikmetse böyle bir .....nin hala takipçileri var ve paylaştığı fotoğrafla iyiyim diyip takipçilerini sevindirmiş. Ulan ben bu ....ı takip eden cahil milletime mi yanayım. Yoksa halen susup ufacık tepki göstermeyen ruhsuz insanımıza mı?
ne sevindirecek asıl sevindirici haber Adalet varsa yerini bulması
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