Kerimcan ilk konserinde rekor kırdı!

Son Güncelleme 6 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 13:32 |6 saat önce

Dj'lik yaparak ünlenen Kerimcan Durmaz, ilk konserinde rekor kırdı.

Dj'lik yaparak ünlenen Kerimcan Durmaz, ilk konserinde rekor kırdı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Kerimcan Durmaz, 3 bin 500 seyirciyle bir rekora imza attı.

Kerimcan Durmaz'ın Bostancı konserine rekor katılım

1 / 78 Dj'lik yaparak ünlenen Kerimcan Durmaz, ilk konserinde rekor kırdı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Kerimcan Durmaz, 3 bin 500 seyirciyle bir rekora imza attı.

2 / 78 Kerimcan Durmaz, repertuvarına yerli ve yabancı birçok parça koyarak kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu.

3 / 78 20 dakika aralıksız dans şovu yapan Kerimcan Durmaz'ı izleyenler arasında anneannesi Gülşen Kelebek, babası Vedat, annesi Hülya Durmaz, ablası Serap Akbudak'ın yanı sıra Demet Akalın, Okan Kurt, Seren Serengil, Hatice Gönül, Emel Yıldırım gibi birçok ünlü sima vardı.

4 / 78 Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın adının protokolde yer ayrılmasına rağmen gelmemeleri dikkat çekti.

5 / 78 Yaptığı dans şovlarıyla büyük beğeni toplayan Durmaz, terini defalarca havluya silip seyirciye fırlatttı. Havluları kapmak isteyenler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

6 / 78 Plastik makyajı kendisinin yaptığı öğrenilen Durmaz'ın yüzünü defalarca havluya silmesine rağmen makyajının bozulmaması dikkat çekti.

7 / 78 Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DJ, "Çok yoğun tempoda çalıştım, çok emek sarf ettim. Üç aydır aralıksız çalışıyorum. Allah utandırmasın. İçeride 3bin 500 kişi var" diyerek heyecanını dile getirdi.

8 / 78 'ABLAN STAR BEBEĞİM' Hakkında çıkan haberlerin kendisinin üzmediğini söyleyen Kerimcan Durmaz, uçakta olay çıkartmasıyla ilgili haberler için, "Çıkan haberleri takmıyorum. Beni biliyorsunuz, size nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Orada işini yapan insana kesinlikle öyle bir harekette bulunmam. O çantalar falan benim için hiç önemli değil, yere atıyorum ben o çantayı. Haberi yapanlara bu şekilde gitmiş olabilir ama bunu söyleyen yolcular yalan söylemişler" dedi.

9 / 78 Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak olan Muazzez Abacı'nın, Kerimcan Durmaz'ın sahne alacağını öğrenince programını iptal edip, "Öyle birinin çıktığı yerde benim işim olmaz" dediği iddia edilmişti.

10 / 78 Kerimcan Durmaz'ın gösteri merkezinin doldurmayacağı, biletlerin satılmadığı da bir başka iddiaydı.

11 / 78 Haberlere çok şaşırdığını dile getiren Durmaz, "Öğrendim öyle bir konser yokmuş, biletler satılmadı haberi çok komik. 3 bin 500 kişi var içerde. Çekemiyorlar beni, kıskanıyorlar. Ablan star bebeğim diyorum" şeklinde konuştu.

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