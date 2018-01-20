Kerimcan'dan Demet Akalın'a pırlanta yüzük

Önceki gün Nişantaşı’nda bir mağazada yüzük bakarken görüntülenen Kerimcan Durmaz,”Demet Hanım geçen hafta sahneye çıkıp bana destek olmuştu. Bende bu jestine karşılık kendisine ufak bir hediye aldım” dedi.

Kerimcan Durmaz, hediyenin fiyatıyla ilgili sorulara "Söylemem. Zaten bu aralar maliyeyle başım dertte” diye cevap verdi.

'KUZUM NE GEREK VARDI'

Kerimcan Durmaz'ın aldığı pırlanta yüzüğü Demet Akalın Instagram'ın hikaye kısmından 'kuzum ne gerek vardı' notu ile paylaştı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

