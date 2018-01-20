MAGAZİN

Kerimcan'dan Demet Akalın'a pırlanta yüzük

MAGAZİN HABERLERİ | 20.01.2018 16:38 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, şarkıcı Demet Akalın’a pırlanta yüzük aldı.

Kerimcan'dan Demet Akalın'a pırlanta yüzük

Önceki gün Nişantaşı’nda bir mağazada yüzük bakarken görüntülenen Kerimcan Durmaz,”Demet Hanım geçen hafta sahneye çıkıp bana destek olmuştu. Bende bu jestine karşılık kendisine ufak bir hediye aldım” dedi.

Kerimcan Durmaz, hediyenin fiyatıyla ilgili sorulara "Söylemem. Zaten bu aralar maliyeyle başım dertte” diye cevap verdi.

'KUZUM NE GEREK VARDI'
Kerimcan Durmaz'ın aldığı pırlanta yüzüğü Demet Akalın Instagram'ın hikaye kısmından 'kuzum ne gerek vardı' notu ile paylaştı.

Kerimcan'dan Demet Akalın'a pırlanta yüzük

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kerimcan durmaz demet akalın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iğrençsiniz
NE İĞRENÇÇ BUNLAR YA BÖYLE .!!!
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