Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki faaliyetlerine yönelik, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında Türkiye'nin ilk savaş pilotu olarak günlerce konuşulan ve İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü pilotaj eğitimini tamamlayan FETÖ'cü Kerime Yıldırım da bulunuyor. Kerime Yıldırım’ın darbe girişimi sırasında darbe yönetim-koordinasyon ekibinden olan diğer şüphelilerle koordineli olarak darbe girişiminde kritik bir rol oynadığı anlaşılmıştı. Yıldırım’ın kara yoluyla darbe girişimine katılması mümkün olmayan darbeci kanatta yer alan askeri personelin pilotluğunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

"MAHSUR KALAN ASKERLERİ ALMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİM"



Kerime Yıldırım ifadesinde şunları anlatmıştı:

“Hava Harp Okulu Alay Komutanı Hüseyin Ergezen’in talimatıyla TRT binasına gittim. 5. Filo Komutanı Yusuf Yenihayat’ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’na indirdim. Albay Ercan Korhan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’na gittim. Daha sonra Boğaziçi Köprüsü’nde mahsur kalan askerleri almak için görevlendirildim. Burada helikopter isabet aldı. Buna rağmen köprüye iniş yaparak askerleri aldım. Darbe girişimi olduğunu sonradan anladım. Ancak geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum.”