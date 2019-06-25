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Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 21:20 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir öğrenci yurdunun çatısından düşen 4 kerkenez yavrusu itfaiye ekiplerince koruma altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir öğrenci yurdunun çatısından düşen 4 kerkenez yavrusuna itfaiye ekipleri sahip çıktı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Hatice Tül Kübra Yurdu'nun çatısından kuş yavrularının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yuvalarından düşen 4 kerkenez yavrusunu bir kutu içerisine koyarak İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, kontrol ettikleri ve yaraları bulunmadığı anlaşılan yavruları etle besledi.

Yavru kerkenezleri kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Hidayet Yücekaya, yaz aylarının gelmesiyle doğadaki birçok hayvanın yavrulamaya başladığını söyledi. Gün içerisinde çok sayıda mahsur kalan hayvana müdahale ettiklerini belirten Yücekaya, "Hatice Tül Kübra Yurdu'nda yuvadan düşen yavru kuşları kurtardık. İtfaiyeye getirdik ve yetkililere teslim edeceğiz." dedi.

Yavru kuşların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelecek ekibe teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kerkenez Sivas

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