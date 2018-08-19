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Kerkük-Erbil karayolu 10 ay aradan sonra ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

IRAK'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geçen yıl yaptığı 'Bağımsızlık Referandumu'ndan sonra merkezi yönetimin Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri ile Kerkük'e girmesinden sonra kapanan Erbil-Kerkük karayolu, 10 ay aradan sonra bugün düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı.

Kerkük-Erbil karayolu 10 ay aradan sonra ulaşıma açıldı

DYARBAKIR,(DHA)- IRAK'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geçen yıl yaptığı 'Bağımsızlık Referandumu'ndan sonra merkezi yönetimin Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri ile Kerkük'e girmesinden sonra kapanan Erbil-Kerkük karayolu, 10 ay aradan sonra bugün düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı.
Merkezi Bağdat yönetiminin referandumdan sonra tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyondan sonra peşmergeler Kerkük'ten çekilmiş ve Kerkük-Erbil karayolu trafiğe kapatılmıştı. Merkezi yönetim ile IKBY yönetiminin anlaşması sonucu karayolu bugün düzenlenen tören ile yeniden ulaşıma açıldı. Açılış töreninde konuşan Erbil Emniyet Müdürü Ebdulhalik Telet, 18 Ekim 2017 tarihinde yaşanan çatışmalarda tahrip olan Pirde Köprüsü'nün yerine şimdilik kurulan geçici köprüyle ulaşımın sağlanacağını söyledi. Kurulan köprünün demirden inşa edildiğini ve kapasitesinin 68 ton olduğunu söyleyen emniyet müdürü Telet, ilk etapta küçük tonajlı araçların köprüyü kullanacağını belirtti. Karayolunun açılması ile birlikte köprünün güvenliğinin Erbil ve Irak federal polisi tarafından sağlanacağı belirtildi.

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Kerkük-Erbil karayolu 10 ay aradan sonra ulaşıma açıldıKerkük-Erbil karayolu 10 ay aradan sonra ulaşıma açıldı

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