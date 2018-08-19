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Kerkük-Erbil karayolu aylar sonra yeniden trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

Bağdat'taki merkezi yönetim ile Erbil arasında yaşanan askeri gerginliğin ardından kapatılan Kerkük-Erbil karayolu aylar sonra tekrar trafiğe açıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ta Erbil ile Bağdat arasında çıkan askeri gerginlikten dolayı Ekim 2017'den bu yana kapalı olan Kerkük-Erbil karayolu bugün yeniden trafiğe açıldı.

Açılışa Kerkük ve Erbil yerel güvenlik yetkililerinin yanı sıra Irak federal polis gücü komutanları da katıldı. Açılışın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Irak Federal Polis Gücü Kerkük Bölge Karargâh Komutanı General Şakir Guveyyin, 10 aydan uzun süredir kapalı olan Kerkük- Erbil karayolunun bugün yeniden trafiğe açıldığını söyledi.

Guveyyin, yolun özellikle Kurban Bayramı öncesi trafiğe açılması için Kerkük ve Erbil yerel yönetimlerinin önemli çabalarda bulunduklarını ifade ederek, Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasındaki köprünün onarımı sonrası açılan yolun güvenliğinin de yine Kerkük ve Erbil'e bağlı güvenlik güçlerince temin edileceği bilgisini verdi.

Yolun aylardır trafiğe kapanmasından en çok Kerkük ve Erbil vatandaşlarının etkilendiğini vurgulayan Erbil Polis Müdürü Talat Abdulhalik de Kurban Bayramı öncesi yolun trafiğe açılmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Altunköprü kasabasında Irak federal polisi ve Erbil polis güçlerince ortak kontrol noktası kurulduğunu aktaran Abdulhalik, ''Bayramın son gününe kadar trafik sadece küçük araçlara, 25 Eylül'den sonra ise ağır vasıtalar ve ticari araçlara açılacak." dedi.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenlemiş ve tüm vilayeti kontrol altına almıştı.

Kerkük'ten çekilmek zorunda kalan Peşmerge güçlerinin bir kısmı Süleymaniye ve Erbil kentine çekilmiş, Iraklı güçlerin olası ilerlemesine karşı Erbil-Kerkük karayolu 16 Ekim 2017'de trafiğe kapatılmıştı.

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