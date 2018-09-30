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Kerkük havaalanı uçuşlara açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami: - ''Benim bakanlık dönemimde Kerkük'e hizmet verecek havaalanının açılışından mutluluk ve gurur duyuyorum'' - ''Günlük seferler, Kerkük-Bağdat, Kerkük-Basra ve Kerkük-Necef gibi kentlere gerçekleştirilecek'' - ''Bazı prosedürlerin tamamlanmasının ardından uluslararası uçuşlar başlayacak'' - Kerkük Valisi Rakan Said: - ''Kerküklülerin uzun yıllar süren rüyaları gerçek oldu'' - ''Havaalanı Kerkük'ün ekonomisine ve dünyaya açılmasında önemli katkı sağlayacaktır''

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve 2003'ten bu yana askeri üs olarak kullanılan Kerkük havaalanı düzenlenen törenle açıldı.

Sivil uçuşlara açılan Kerkük havaalanına 15 yıl aradan sonra ilk kez Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami'yi taşıyan Irak Hava Yollarına ait sivil bir uçak iniş yaptı.

Kerkük havaalanının açılışına Irak Ulaştırma Bakanı Hamami ile birlikte Kerkük valisi Rakan Said, Kerkük milletvekilleri ve yerel yetkililer katıldı.

Irak Ulaştırma Bakanı Hamami, açılıştan sonra düzenlediği basın toplantısında, ''Benim bakanlık dönemimde Kerkük'e hizmet verecek havaalanının açılışından mutluluk ve gurur duyuyorum.'' dedi.

İlk etapta uçuşların yurt içinde olacağını belirten Hamami, ''Günlük seferler, Kerkük-Bağdat, Kerkük-Basra ve Kerkük-Necef gibi kentlere gerçekleştirilecek.'' ifadesini kullandı.

Havaalanı işletmesinin tecrübeli bir şirket tarafından yapılacağına dikkati çeken Hamami, ''Ülkenin birçok kentinde havaalanı işletmelerini oldukça başarılı şekilde yürüten yerel bir şirket yapacaktır.'' diye konuştu.

Uluslararası uçuşların da yakın zamanda başlayacağının altını çizen Hamami, ''Bazı prosedürlerin tamamlanmasının ardından uluslararası uçuşlar başlayacak." bilgisini paylaştı. Kerkük Valisi Rakan Said, ''Kerküklülerin uzun yıllar süren rüyaları gerçek oldu. Kentimize ve milletimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Havaalanının Kerkük için önemli olduğuna dikkati çeken Said, ''Havaalanı Kerkük'ün ekonomisine ve dünyaya açılmasında önemli katkı sağlayacaktır.'' dedi.

Kerkük Havaalanı, 2003'teki ABD işgalinden sonra uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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