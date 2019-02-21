"Kerkük için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Türkiye ve TİKA olarak Kerkük'teki zenginliğin, etkinliğin ve başarının giderek arttığını belirterek, kentin kardeşliğin, huzurun ve barışın merkezi olması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çam, Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat ile Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin ziyaretinin ardından Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük'te görüşmelerde bulundu.

TİKA Başkanı Çam, burada Kerkük Valisi Rakan Said ve Kerkük il meclisi üyeleri ve yetkililerle görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çam, Kerkük'teki zenginliğin, etkinliğin ve başarının giderek arttığını belirterek Türkiye ve TİKA olarak kentin kardeşliğin, huzurun ve barışın merkezi olması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kadim ve derinlikleri olan her alanda güzel mesaj taşıyan Kerkük'ün güzelliklerini tüm dünyaya yaymasını arzu ettiklerini dile getiren Çam, "Geçmişte yaşanan tüm zorlukları izole ederek ekonomi, ticaret, kültür, sanat ve her alanda bir merkez olarak tüm dünyaya ışık saçacağına inandıklarını" söyledi.