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"Kerkük IKBY'nin sınırları dışında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:25 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Kerkük, IKBY'nin anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söyledi.

Abdulmehdi, dün gece yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük, IKBY'nin anayasada belirlenen sınırları dışında ve tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan, tartışmalı bölgeler sorunu anayasal düzeyde çözülene kadar kimsenin emrivaki davranışlarla değişimler yapmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

- KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, dün gece Kerkük kent merkezinde bulunan ve 1 yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını tekrar astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savundu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara dokunmadı.

- Kerkük meselesi ve IKBY bayrağı

Peşmerge güçleri, 16 Haziran 2014'te Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Kerkük'te boşalttığı üslerine konuşlanmaya başlamıştı.

Kerkük'ü fiili olarak 3 yıl boyunca denetimine alan IKBY, Mart 2017'de nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'nde IKBY bayrağını göndere çekmiş, tüm resmi kurumlara da asılmasını talep etmişti.

Türkmen ve Arapların itirazı üzerine harekete geçen Irak Meclisi de bayrağın göndere çekilmesini reddetmişti.

Bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan kriz daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Haziran 2017'de gayrimeşru referanduma gideceklerini ve buna Kerkük'ün de dahil edildiğini duyurmasıyla tırmanmıştı.

Referandum sonrası Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenledikleri askeri operasyonla Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

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