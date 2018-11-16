Kerkük petrolünün ihracatına yeniden başlandı

Kerkük-Ceyhan boru hattıyla yapılan sevkiyat, Kuzey Irak'taki referandum krizi sırasında durmuştu.Irak'ta Kerkük petrolünün ihracatına yeniden başlanması konusunda Bağdat ile Erbil arasında anlaşma sağlandı. Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım el Cihad, "Federal hükümet ve Irak'taki Kürt bölgesi, Kerkük'teki sahalardan Türkiye'deki Ceyhan limanına IKBY'nin boru hattı üzerinden petrol akışına bugünden itibaren yeniden başlanması için ön anlaşmaya vardı" açıklamasında bulundu.

Kerkük-Ceyhan hattındaki sevkiyat, Kerkük‘teki petrol sahalarına Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumuna misilleme olarak Ekim 2017’de Irak ordusu tarafından el koyulmasının ardından durmuştu. Bu durum, Türkiye ve uluslararası piyasalara günde 300 bin varillik petrol ihracatının kesilmesine ve bir yıl içinde yaklaşık 8 milyar dolarlık gelir kaybına neden olmuştu. Bağdat, gelir paylaşımı ve boru hattı kullanım ücreti konusunda Erbil ile anlaşmazlık yaşıyordu.

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