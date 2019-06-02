HABER

Kerkük saldırılarının faillerinden biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil: - "Kerkük'ün güneyinde bir köye yapılan baskında saldırıların faillerinden biri yakalandı" - "Gözaltına alınan kişinin terör örgütü DEAŞ militanı olduğu ortaya çıktı"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıların faillerinden biri, kent merkezinde düzenlenen baskında yakalandı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, ''Kerkük'ün güneyinde bir köye yapılan baskında saldırıların faillerinden biri yakalandı.'' ifadesini kullandı.

Kerkük polisinin kentin güneyindeki Atşana köyüne baskın düzenlendiğini aktaran Kamil, söz konusu şüphelinin, kaldığı eve düzenlenen baskında gözaltına alındığını söyledi.

- Şüpheli DEAŞ militanı çıktı

Şüphelinin boş bir evde bulunduğunu dile getiren Kamil, ''Gözaltına alınan kişinin terör örgütü DEAŞ militanı olduğu ortaya çıktı.'' bilgisini paylaştı

Kamil, militan hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında 29 Haziran'da art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları geri aldığını açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidinin en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kesmetepe beldesinde sandıklar açılmaya başlandıKesmetepe beldesinde sandıklar açılmaya başlandı
6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki çocuğun annesi endişeli6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki çocuğun annesi endişeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 yılda 400 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Suriyelilerin bayram yolculuğu! 4 yılda tam 400 bin...

İstanbul Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da savaş gibi park kavgası! Ölü ve yaralılar var

Bayram tatilinin ikinci gününde de trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatili yolunda acı kaza bilançosu!

Son dakika: Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.