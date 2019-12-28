HABER
  4. Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2019 02:02 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Kerkük'teki saldırı sonucu bir ABD askeri personelinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını söyledi.

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal yaptığı açıklamada, IŞİD'in kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söyledi.

Kemal, IŞİD mensuplarınca kullanılan pikap araçtan atılan füzelerin can kaybına neden olmadığını ifade etti.

"1 ABD'Lİ ASKERİ PERSONELİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR"

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ise, Kerkük'teki saldırı sonucu bir ABD askeri personelinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını söyledi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Iraklı yetkili, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

ABD'nin, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra Irak'ta 8 askeri üssü daha bulunuyor.

(AA / Reuters)

Fotoğraf: Arşiv

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Putin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabilirizPutin: Dünyada artık istediğimiz noktayı vurabiliriz
Gözler Iowa'daki ÖnseçimlerdeGözler Iowa'daki Önseçimlerde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük K1 Askeri Üssü abd askeri füze saldırısı

En Çok Okunan Haberler

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Maria Zakharova’dan dans şov

Maria Zakharova’dan dans şov

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

Hamile farelere alkol verilen deney tepki topluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.