Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!

Su seviyesinin giderek yükselmesinin, kasaba için tehdit oluşturmaya başladığı uyarısı yapan Necmettin, aşırı yağışların hayatı felç ettiği kasabada, halkın olası ani su baskınlarından etkilenmemesi için nehir kıyısındaki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.
Kerkük'te nehir suyu seviyesinin yükselmesi tehdit oluşturuyor
Altunköprü Nahiye Müdürü Abdulmuttalib Necmettin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ''Aşırı yağışlar Zap Nehri'nin su seviyesini yükseltmeye devam ediyor.'' ifadesini kullandı.
Kasabadaki sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğine dikkati çeken Necmettin ileriki 24 saatin kasaba için kritik olduğunu aktardı.
Irak'ın Kerkük kentinde su seviyesi yükselen Zap nehrinden taşan sular vatandaşları zor durumda bıraktı.