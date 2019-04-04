Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!

Su seviyesinin giderek yükselmesinin, kasaba için tehdit oluşturmaya başladığı uyarısı yapan Necmettin, aşırı yağışların hayatı felç ettiği kasabada, halkın olası ani su baskınlarından etkilenmemesi için nehir kıyısındaki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.