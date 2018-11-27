Kerkük'te tarihi çarşıda yangın: Alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor

Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümünde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor.

Tarihi Kayseri Çarşısında işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor. Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.





