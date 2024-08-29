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Kerkük'te Türkiye'ye ait AKSUNGUR SİHA düştü iddiası! Dışişleri'nden açıklama geldi

29.08.2024 19:53
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ta düşen Türk SİHA'sıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" denildi.

Kerkük'te Türkiye'ye ait AKSUNGUR SİHA düştü iddiası! Dışişleri'nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından Irak'ta düşen Aksungur ile ilgili ayrıntıların aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlandığı bildirildi. Keçeli açıklamasında, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK’nın Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı” bu yaklaşımın ürünleridir. Söz konusu iş birliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak siha
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