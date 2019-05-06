HABER

Kerkük Türkleri Ramazan’ı karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük şehrinde yaşayan Türkmenler, Ramazan münasebetiyle bir araya gelip ilk teravih namazını kıldı.Irak’ın Kerkük şehrinde Ramazan ayı münasebetiyle Bağdat yolu caddesi üzerindeki Büyük Nur Camii’nde ilk teravih namazı kılındı.

Irak’ın Kerkük şehrinde yaşayan Türkmenler, Ramazan münasebetiyle bir araya gelip ilk teravih namazını kıldı.
Irak’ın Kerkük şehrinde Ramazan ayı münasebetiyle Bağdat yolu caddesi üzerindeki Büyük Nur Camii’nde ilk teravih namazı kılındı. Şehirdeki camilere akın eden Türkmenler, adaletin sağlanması ve yolsuzluğa son verilmesi için dua etti. İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Büyük Nur Camii hatibi Şey Ahmet Hurşit, “Bu ay dua ayıdır. Duamız memleketimizden ve diğer Müslüman memleketlerinde adalet, huzur sağlansın ve zulüm kalksın” dedi.
Vatandaş Hatem Ömer ise, “DEAŞ belasından kurtulduk ama hükmet dairelerindekiler DEAŞ’e benzeyen yolsuzluklar yapıyor. Hükümetimizden isteğimiz adalettir ve bu yolsuzluğa son vermelidir” diyerek Ramazan dileğini dile getirdi.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Kıyılardan 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı!Kıyılardan 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı!
Gıda Mühendisliği öğrencilerden ‘Gıda Yüksek Komisyonu’ talebiGıda Mühendisliği öğrencilerden ‘Gıda Yüksek Komisyonu’ talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Son dakika! YÖK yabancı öğrenci sınırlamasını kaldırdı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Sayısal Loto sonuçları 4 Mayıs: Kıyılardan 2 kazanan çıktı!

Kıyılardan 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı!

Hıdırellez mesajları ve manileri 2019! Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Ramazan ayı mesajları 2019: Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan! (Resimli Ramazan mesajları)

Ramazan ayı başladı!

Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.