Kerkük Türkleri Ramazan’ı karşıladı

Irak’ın Kerkük şehrinde yaşayan Türkmenler, Ramazan münasebetiyle bir araya gelip ilk teravih namazını kıldı.

Irak’ın Kerkük şehrinde Ramazan ayı münasebetiyle Bağdat yolu caddesi üzerindeki Büyük Nur Camii’nde ilk teravih namazı kılındı. Şehirdeki camilere akın eden Türkmenler, adaletin sağlanması ve yolsuzluğa son verilmesi için dua etti. İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Büyük Nur Camii hatibi Şey Ahmet Hurşit, “Bu ay dua ayıdır. Duamız memleketimizden ve diğer Müslüman memleketlerinde adalet, huzur sağlansın ve zulüm kalksın” dedi.

Vatandaş Hatem Ömer ise, “DEAŞ belasından kurtulduk ama hükmet dairelerindekiler DEAŞ’e benzeyen yolsuzluklar yapıyor. Hükümetimizden isteğimiz adalettir ve bu yolsuzluğa son vermelidir” diyerek Ramazan dileğini dile getirdi.

