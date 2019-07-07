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Kerkük valiliği dayatmasına Türkmenlerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 05:12 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Ahmed Haydar: - "Türkmenler, Kerkük valiliği makamının kendilerine verilmesini istiyor. İradenin dayatılması politikası daha önce denendi ve başarılı olmadı. Kentte güvenlik zafiyeti, patlamalar ve çekişmelerin yanı sıra Kerkük'te toplumun çözülmesine neden oldu" - "Bu bizim hakkımız ve Kerkük'ün asli unsurunun meşru bir isteğidir"

IRAK (AA) - Irak Türkmen Cephesi, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki partinin anlaşmasıyla Kerkük'e yeni vali belirlenmesine karşı olduklarını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Ahmed Haydar, Kerkük'e yeni bir vali atanmasının toplumun çözülmesine neden olacağını, bunun iradenin dayatılması anlamına geldiğini söyledi.

Haydar askeri, güvenlik, politik ve idari yönden Kerkük meselesinin çözümü için en uygun seçimin tek masa etrafında oturarak, kentin tüm bileşenlerinin arasında bir ittifakla mümkün olabileceğini dile getirdi.

"İradenin dayatılması çabası fayda vermez." diyen Haydar, görüşmelerde kentin birkaç unsurunun marjinalleştirilmesine dikkati çekti.

Haydar, şunları söyledi:

"Türkmenler Kerkük valiliği makamının kendilerine verilmesini istiyor. İradenin dayatılması politikası daha önce denendi ve başarılı olmadı. Kentte güvenlik zafiyeti, patlamalar ve çekişmelerin yanı sıra Kerkük'te toplumun çözülmesine neden oldu. Kürtler, valilik makamında bir Kürdün olmasını istiyor. Bu görüşme ve diyaloglarda sunulacak siyasi bir istektir, Hristiyanların yanı sıra kentin Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşan üç unsuru arasında uzlaşıyla belirlenir."

Irak devleti kurulduğundan bu yana Türkmenlerin vilayetin yönetimine gelmediğine işaret eden Haydar, "Bu bizim hakkımız ve Kerkük'ün asli unsurunun meşru bir isteğidir" şeklinde konuştu.

Haydar, uzlaşıdan çıkacak olanı kabul edeceklerini ancak gelecek dönemde vilayetin yönetiminin Türkmenlere verilmesini istediklerini vurguladı.

Dün, Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kerkük'e yeni valinin belirlenmesi konusunda Kürdistan Demokrat Partisi ile anlaştığını duyurmuştu. Bu iki parti, Irak'ın kuzeyinde şair ve romancı kişiliğiyle tanınan Tayyib Cebbar'ın Kerkük Valisi olarak atanması konusunda aralarında anlaştıklarını açıklanmıştı.

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Ahmed Haydar ırak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Irak Türkmen Cephesi Kerkük vali tayini

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