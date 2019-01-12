Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak krizine tepki

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını asmasının bir emrivaki uygulaması olduğunu belirtti.

Üyesi olduğu Kerkük Arap Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Said, Kerkük'te IKBY bayrağı kriziyle kentte emrivaki politikasının uygulanmaya çalışıldığını ifade etti.

Kerkük'ün istikrarını bozacak her türlü hatadan geri dönülmesinin gerektiğini aktaran Said, "Yerel hükümet olarak KYB'nin tek taraflı bu adımını emrivaki olarak değerlendiriyoruz ve bundan geri dönülmesi gerekiyor." dedi.

Son bir yıldır kentte belirgin istikrarın yaşandığını söyleyen Said, "İstikrarı bozacak hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Arap ve Türkmenlerin karşı çıktığı bu adım, kentteki sosyal ve etnik yaşamı olumsuz etkileyecektir.'' diye konuştu.

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de kentte Irak bayrağı dışında başka bir bayrak istemediklerini kaydetti.

Kerkük'te IKBY bayrağının asılmasının etnik ve mezhep grupları arasında sorun çıkaracağını aktaran Tai, tüm Iraklıların bağlı olduğu anayasaya göre IKBY bayrağının Kerkük'te değil sadece Irak Küt Bölgesinde asılması gerektiğini ifade etti.