HABER

Kerküklü Araplar alıkonulan yakınlarının serbest bırakılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kerkük'te onlarca kişi, Peşmerge tarafından alıkonulan ya da tutuklanan yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen onlarca Arap, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri tarafından 2003-2017 yıllarında tutuklanan veya alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Kerkük Valilik binası yakınında bir araya gelen onlarca kişi, yargı kararı olmaksızın yıllardır IKBY hapishanelerinde tutuklu bulunan yakınlarının serbest bırakılmasını ya da mahkemeye çıkarılmalarını istedi. "Zulme ve haksızlığa hayır" yazılı pankartlar açan Kerküklüler, ''Evlatlarımızı geri istiyoruz.'' şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler adına basın mensuplarına açıklama yapan Ali Hüseyin, Erbil ve Süleymaniye hapishanelerinde yıllardır tutuklu bulunan yakınlarının adalete teslim edilmesini istediklerini söyledi.

Hüseyin, masum kişilerin de bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, ''Bu haksız tutuklama ve alıkoyma yöntemiyle masumlar da mağdur duruma düşmüştür. IKBY, merkezi Bağdat yönetimi ve Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak bu sorunun çözümüne müdahale etmelerini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Üç yıldan bu yana oğlunun mahkemeye çıkarılmaksızın IKBY hapishanelerinde tutuklu olduğunu söyleyen Meysune Abdullah, "Oğlum, Kerkük'ün Havice ilçesinde DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçarak Peşmerge'ye teslim oldu ancak sorgulanmadan hapishaneye atıldı." diye konuştu.

Bir diğer tutuklu yakını Deble Muhammed de 4 yıldır kardeşinden haber alamadığını dile getirdi. Muhammed, kardeşinin 2015 yılında Kerkük'ün Haziran semtinde güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

Tutuklu veya alıkonulanlar hakkında kendilerine hiç kimsenin bilgi vermediğini söyleyen Adile İbrahim de artık hükümetin ve yargının bu olaya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

- IKBY'den alıkoyma iddialarına yalanlama

IKBY İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül'de yayımladığı yazılı açıklamada, Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, bu konuda sivil toplum örgütleri, uluslararası ve yerel kuruluşlara hapishane kapılarının açık olduğu belirtildi.

IKBY güvenlik güçlerince yakalanıp Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki hapishanelerde tutulan Kerküklü Arapların yakınları, 20 Temmuz'da çocuklarının serbest bırakılması için Kerkük Valisi Rakan Said'i ziyaret etti.

Peşmerge güçleri, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten itibaren Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük'te varlık göstermeye başladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ortaya çıkması ve Irak ordusunun Kerkük'ten tamamen çekilmesi üzerine Peşmerge güçleri tüm vilayette kontrolü ele geçirmişti. Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de düzenlediği operasyonla Kerkük'te tam kontrolü sağlamış, Peşmerge güçleri de kentten çekilmek zorunda kalmıştı.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Lisans ve lisansüstünde yetenek avı başlıyorLisans ve lisansüstünde yetenek avı başlıyor
Ordu’da 35 yıllık ayıp bittiOrdu’da 35 yıllık ayıp bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

Son dakika! Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.