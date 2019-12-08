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Kerküklü Araplar, Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kerkük'teki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri: - "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesi yeterli değil"

Kerküklü Araplar, Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi Başkan Yardımcısı Nadım eş-Şimmeri, ''Irak Anayasası'nda değişiklik yapılması gerekiyor.'' dedi.

Şimmeri, Kerkük kentindeki Birleşik Arap Cephesi başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin bu duruma gelmesinin nedenlerinden birinin Irak Anayasası olduğunu savundu.

Irak yönetim sisteminde köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini söyleyen Şimmeri, ''Irak Anayasası'nda değişiklik yapılması gerekiyor.'' diye konuştu.

Bağdat'taki göstericilerin hedefinin ülkeye gerçek reformların getirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimmeri, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa etmesinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Şimmeri, Irak Meclisinin de lağvedilmesi gerektiğini belirterek ülkede siyasette yeni bir sayfanın açılmasını istedi.

Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde ekim ve kasım aylarında en az 460 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kerküklü Araplar, Irak Anayasası'nda değişiklik istiyor<br />

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