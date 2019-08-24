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Kerküklü Türkmenler Eshab-ı Kehf'i gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Iraklı Türkmen öğrenciler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi

Iraklı Türkmen öğrenciler, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneğinin davetlisi olarak Kerkük'ten kente gelen Türkmen öğrenciler, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçarak 309 yıl uyudukları kaynaklarda geçen 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi.

Kafile, rehberden Eshab-ı Kehf'in tarihi hakkında bilgi aldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ziyarette yaptığı konuşmada, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir rol üstlenen Türkmenleri Eshab-ı Kehf'te ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Daha çok insanı Eshab-ı Kehf'te ağırlamak istediklerini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Biz, aynı kök ve soydan gelen, aynı dine inanan kardeşleriz. Onlar bize ecdadımızdan yadigar. Bazı insanlar bunları anlamakta zorluk çekiyor ama Türk milleti olarak Osmanlı Devleti zamanında çok geniş topraklara hükmediyorduk. Osmanlı Devleti döneminde Kerkük'te bulunan Türkmen kardeşlerimiz Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli bir rol üstlendiler. Özellikle ekonomiyi kullanan dış güçlere İslam coğrafyasında zulüm yapmasına müsaade etmememiz ve birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Rabb'im yakın gelecekte aynı çatı altında buluşmayı nasip etsin. Kalbi ortak atan Türk milleti şuurunu yakalayabilirsek diri ve güçlü olacağız. Türkmen kardeşlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onları Eshab-ı Kehf'te ağırlamaktan dolayı mutlu olduk."

Kafile sorumlusu Kerkük Yengice Belediye Meclisi Üyesi Ümit Çakmakçı da Eshab-ı Kehf'te kendilerini ağırlayan Afşin Belediyesine teşekkür ederek, manevi yönden duygulandıran bir ziyaret olduğunu ifade etti.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak da Kerkük'ten gelen kafilenin Eshab-ı Kehf'ten çok etkilendiğini ve geçmişten gelen birlikteliği Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde perçinlemek istediklerini dile getirdi.

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Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven Afşin Eshab-ı Kehf ırak Kerkük

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