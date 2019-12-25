HABER
  4. Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor

Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:29 | Son Güncelleme

Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, Kerkük'te devlet dairelerine yapılacak atamalarda adil olunması çağrısında bulundu.

Bayraktar, ITC Kerkük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kamuya atamalarda artık etnik ve mezhebe dayalı kriterlerden uzak durulması gerektiğini belirterek Türkmenlerin göz ardı edilmemesini istedi.

"Atamalarda adalet istiyoruz." diyen Bayraktar, Kerkük'ün âdeta küçük bir Irak olduğuna dikkati çekerek Türkmen, Arap ve Kürtlerin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar ayrıca adalet, huzur ve eşitliğin hakim olmasını istedikleri yeni Irak'ta üniversite mezunu genç işsizlerin haklarının da peşinden koşacaklarını söyledi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlerde ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Cem Yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurduCem Yılmaz gösterisinin ertelendiğini hastane odasından duyurdu
Bingöl’den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılarBingöl’den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli oldu

Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

İstanbul Valiliği'nde 'fayton' toplantısı

Valilik'te 'fayton' görüşmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.