Kerkük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe eğitim veren Irak Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir program düzenledi.

Kerkük Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programa çok sayıda yerel yetkili ile eğitimciler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda çocuklar, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair şiirler okudu, tiyatro gösterileri sergiledi ve şarkılar söyledi.

AA muhabirine konuşan Kerkük Eğitim Müdürlüğü Türkçe Bölüm Başkanı Hazım Dakuklu, "Çocuk bayramı kutlamalarına bu yıl ilgi oldukça yüksek oldu.'' dedi.

Öğrencilerin programda sergiledikleri performansa işaret eden Dakuklu, bu tür etkinliklerin çocukların öz güven kazanımı ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

