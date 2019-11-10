HABER

Kerkük'te arananlar listesinde yer alan DEAŞ militanı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye: - "DEAŞ militanları için maddi destek toplayan kişi tutuklandı"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Rıyad nahiyesinde düzenlenen operasyonda arananlar listesinde yer alan terör örgütü DEAŞ militanı gözaltına alındı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları için maddi destek toplayan kişi tutuklandı." dedi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Rıyad nahiyesinde bir adrese baskın düzenlediklerini aktaran Harbiye, "Yakalanan zanlı, arananlar listesinde yer alıyordu." ifadesini kullandı.

Harbiye, bir süredir zanlının Rıyad nahiyesine bağlı bazı köylerden örgüt militanları için maddi destek toplamasının, bölge halkının dikkatini çektiğini ve bunun üzerine ihbarda bulunduklarını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidinin en aza indirilmesine rağmen örgüt, kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Jandarma bir evde piyade tüfeği ele geçirdi: 1 gözaltıJandarma bir evde piyade tüfeği ele geçirdi: 1 gözaltı
Engelli milli sporcu Hamide, dünya 3'üncüsü olduEngelli milli sporcu Hamide, dünya 3'üncüsü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te siyanürle intiharda yeni gelişme! Dilekçe göndermişler

4 kardeşin siyanürle intiharında yeni gelişme!

Atatürk'ün sevdiği şarkılar! Atatürk hangi şarkıları severdi?

İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar

11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Rekor hedefli kampanyada sayı 13 milyonu aştı

Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.