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Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

Patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 15 kişi yaralandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Kerkük

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